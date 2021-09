Roma, 16 set (Adnkronos) – "A @matteorenzi tutta la mia solidarietà. @GiuseppeConteIT si scusi al più presto per le minacce di morte contro il leader di Iv ricevute dal pubblico durante un’intervista con Scanzi. Di fronte alla violenza non si può restare in silenzio".

Lo scrive su Twitter la senatrice del Pd Valeria Fedeli.