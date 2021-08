M5S: Ferrara, 'a Milano distrutto nostro gazebo, un atto di squadrismo'

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – "Quello che è accaduto a Milano è di un’estrema gravità. Distruggere il nostro gazebo è stato un vile atto di squadrismo che non può restare impunito". Lo scrive in un post su Facebook Gianluca Ferrara, vicecapogruppo M5S al Senato.

"Purtroppo -aggiunge- la destra nel nostro Paese sta da troppo tempo seminando odio e rancore e questi sono i risultati. Mi domando dove fossero le Forze dell’Ordine. In ogni caso ci saranno tutti i modi per chiarire ogni punto. Un abbraccio va ai nostri attivisti milanesi e al mio collega Daniele Pesco che con un atteggiamento non violento hanno resistito all’aggressione. Immagino personaggi come Meloni e Salvini come avrebbero fatto i martiri se fosse accaduto ai loro partiti e immagino altresì che risonanza mediatica ci sarebbe stata.

L’unica certezza è che, dopo le recenti aggressioni e minacce dalla criminalità organizzata a membri del M5S, anche questo episodio non ci farà retrocedere di un centimetro".