M5S: Fico, 'voto su Conte e struttura, decisiva partecipazione iscritti'**

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – "Quello di oggi e domani è un voto importante per il Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte con serietà, onestà e profondo rispetto per la nostra comunità ha deciso di chiedere un nuovo voto agli iscritti per confermare il suo ruolo di Presidente, così come la struttura del M5S dai vicepresidenti ai Comitati politici e agli organi di garanzia".

Così il presidente della Camera, Roberto Fico, su Fb.

"È una risposta politica ai problemi di natura burocratica che abbiamo incontrato dopo alcuni ricorsi negli ultimi mesi. E sono convinto che la risposta debba essere politica e di sostanza, per questo sarà decisiva la partecipazione di tutti gli iscritti. Siamo noi a dover decidere del nostro presente e del nostro futuro, ed è importante proprio per questo che tutti gli iscritti partecipino al voto.

Si potrà votare oggi – le urne virtuali sono già aperte – fino a domani alle 22. Buon voto a tutti noi!".