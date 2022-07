Roma, 16 lug. (Adnkronos) – A quanto si apprende da fonti di Campo Marzio, dal presidente del M5S Giuseppe Conte e dai vertici del MoVimento non è arrivata nessuna comunicazione di preparare un'eventuale consultazione su Skyvote" per un eventuale voto di fiducia al governo Draghi: "non è stata avanzata nessuna richiesta di questo genere alla piattaforma", viene puntualizzato.