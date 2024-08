M5S: fronte ex eletti pro-Grillo, a settembre incontro a Roma col garante 'stoppiamo Conte'

Roma, 26 ago. (Adnkronos) - Un incontro a metà settembre, a Roma, per prepararsi alla 'battaglia' in vista dell'assemblea costituente del M5S, decisa da Giuseppe Conte e in programma il mese successivo, ad ottobre. A quanto apprende l'Adnkronos, il fronte degli ex parlamen...

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – Un incontro a metà settembre, a Roma, per prepararsi alla 'battaglia' in vista dell'assemblea costituente del M5S, decisa da Giuseppe Conte e in programma il mese successivo, ad ottobre. A quanto apprende l'Adnkronos, il fronte degli ex parlamentari pro-Grillo -firmatari della lettera in cui l'ex premier veniva accusato di 'ingratitudine'- stanno lavorando per vedere e fare il punto con il garante e fondatore del Movimento. L'incontro con Beppe Grillo dovrebbe tenersi a Roma, nella seconda metà di settembre, "per fermare la deriva che si sta prendendo -spiega chi lavora all'appuntamento- con un Movimento che ha smarrito la propria identità per diventare sempre più partito personale: un processo che va stoppato e al più presto".

La lettera, divenuta pubblica lo scorso 7 agosto, era firmata da ex deputati e senatori pentastellati, tra questi anche volti storici e di peso del M5S come Nicola Morra, Elio Lannutti e Alessio Villarosa. Tra i firmatari della missiva anche Rosa Silvana Abate, Ehm Yana Chiara, Jessica Costanzo, Emanuele Dessì, Michele Sodano, Simona Suriano, Raffaele Trano e Andrea Vallascas. Ma il fronte, viene spiegato, si starebbe allargando, raccogliendo altre adesioni per fare quadrato attorno a Grillo.