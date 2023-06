M5S: Gasparri, 'è tempo di diritto e democrazia non di passamontagna'

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Grillo evoca il passamontagna, richiamando nella memoria collettiva gli anni del terrorismo, i magistrati politicizzati vorrebbero mettere il bavaglio al Parlamento, presunte autorità che nulla producono per migliorare il Paese si illudono di assumere il potere legislativo che spetta alle Camere. Ma Forza Italia non si lascia intimidire e risponderà con la forza tranquilla della democrazia per affermare il primato dei valori della libertà. Vogliamo dare ulteriore e piena attuazione al principio costituzionale del giusto processo. Le riforme della giustizia andranno avanti e proseguiranno con la separazione delle carriere e la fine della corride delle toghe politicizzate dentro il Csm. È tempo di diritto e di democrazia. Non di passamontagna neri e di toghe rosse”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato.