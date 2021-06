M5S: Grillo, 'chiesto a Casaleggio di consentire voto su Rousseau'

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – Beppe Grillo rimette in pista Davide Casaleggio. Lo fa nel post sul suo blog dove dà il benservito all'ex premier Giuseppe Conte. "Indìco la consultazione in rete degli iscritti al MoVimento 5 Stelle per l’elezione del Comitato Direttivo, che si terrà sulla Piattaforma Rousseau", annuncia nel post sul suo blog, dove si fa ritrarre in una foto con i fogli della bozza dell'ex premier davanti al volto.

"Il voto su qualsiasi altra piattaforma, infatti – argomenta Grillo – esporrebbe il Movimento a ricorsi in Tribunale per la sua invalidazione, essendo previsto nell’attuale statuto che gli strumenti informatici attraverso i quali l’associazione si propone di organizzare le modalità telematiche di consultazione dei propri iscritti sono quelli di cui alla Piattaforma Rousseau (art. 1), e che la verifica dell’abilitazione al voto dei votanti ed il conteggio dei voti sono effettuati in via automatica dal sistema informatico della medesima Piattaforma Rousseau (artt.

4 e 6). Ho, pertanto chiesto a Davide Casaleggio di consentire lo svolgimento di detta votazione sulla Piattaforma Rousseau e lui ha accettato".