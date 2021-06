M5S: Grillo, 'in statuto Conte io 'sentito', ma cose si decidono insieme'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – Nel neo statuto messo a punto da Giuseppe Conte "c'era anche scritto che io devo essere 'informato', 'sentito', ma che è 'sto avvocatese? Le cose si decidono insieme, tante altre cose di devono votare. Come il vincolo dei due mandati, io e Conte la pensiamo diversamente, ma decideranno gli iscritti.

Il codice etico non l'ha ancora finito, ma anche su quello bisognerà pronunciarsi". Lo ha detto, a quanto apprende l'Adnkronos, Beppe Grillo incontrando i parlamentari M5S, definendosi "il custode" della storia del Movimento, storia da cui "non si può prescindere, per questo ho detto a Conte di studiarla".