Roma, 22 apr. (Adnkronos) – Beppe Grillo ha appena lasciato l’hotel Forum. Sorridente, abbronzato, si è allontanato dribblando le domande dei cronisti che da mercoledì sera stazionano davanti all’albergo nel cuore della capitale. Il fondatore ha dribblato le domande sul conflitto in Ucraino e sull’invio di armi a Kiev: “non scherziamo, per favore…”, ha risposto ai giornalisti lasciando l’albergo dall’uscita di sicurezza proprio nella speranza di non imbattersi nei cronisti.