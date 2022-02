M5S: Grillo, 'passare da ardori giovanili a maturità' (2)

(Adnkronos) – Le proposte che accompagnano questa prima parola sono: "tassa automobilistica basata sui consumi effettivi (di strada, di combustibili fossili, etc.) e non sulla cilindrata delle vetture. Grazie alla geolocalizzazione delle vetture il suo gettito potrebbe essere indirizzato, in tutto o in parte, alla manutenzione delle strade su cui più viaggiano, anche per dare un senso di partecipazione al costo sociale del trasporto su gomma".

Quindi "imposta sui rifiuti proporzionale ai rifiuti (non riciclabili) generati, come avviene in Svizzera; Iva proporzionale all’impronta ambientale dei prodotti e servizi acquistati". Infine "incentivi per le imprese che realizzino centri di smart working vicini ai propri dipendenti.

Rapidità e la seconda parola. "Realizzare -spiega Grillo- un sistema di attuazione delle regole rapido e decentrato, anche attraverso la mobilitazione e la partecipazione dei cittadini". Le proposte: "incentivi privati per la tutela di interessi pubblici, analogamente a ciò che avviene negli Stati Uniti con le class actions, le azioni sociali di responsabilità dei soci di minoranza e i whistleblowers; favorire la sussidiarietà orizzontale nell’erogazione di servizi pubblici, anche attraverso enti del terzo settore e/o risorse umane che godono di ammortizzatori".