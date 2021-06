Roma, 24 giu. (Adnkronos) – "Vi prometto che entro 2-3 giorni presenteremo il nuovo statuto con Conte". Così Beppe Grillo, a quanto apprende l'Adnkronos, nell'incontro con i deputati 5 Stelle. "Noi stiamo lavorando bene con Conte. Ci vorranno ancora 2-3-5 giorni.

Mando le mie osservazioni in giallo e lui mi risponde in rosso – ha detto ancora Grillo – io in verde e lui in nero".