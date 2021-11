M5S: Gruppo Pari opportunità, gesto Spadafora esempio per dare coraggio

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – "Nel 2021, purtroppo, siamo ancora in un contesto in cui non è semplice, in ogni ambito, decidere di fare coming out. Per questo ci auguriamo che la scelta di Vincenzo Spadafora, che ne ha parlato davanti a milioni di telespettatori in diretta tv, dia coraggio a tutti coloro che sentono questa esigenza".

Lo affermano i componenti M5S del Gruppo Pari opportunità.

"Come ha giustamente ricordato lui stesso, la vita privata delle persone -sottolineano- deve rimanere tale, ma chi ha un ruolo politico ha delle responsabilità maggiori. Fare coming out non ha solo un valore privato. Liberarsi dal peso ed essere sé stessi alla luce del sole, ha anche un valore pubblico: significa dare visibilità, smuovere le coscienze, le opinioni e adoperarsi per eliminare il pregiudizio”.

“Ci auguriamo che, anche grazie a gesti come quello di Spadafora, nessuno in futuro debba più provare paura, senso di colpa, vergogna e possa vivere con serenità il proprio orientamento sessuale”.