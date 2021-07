M5S: Gubitosa, ritroviamo entusiasmo, chi meglio di Conte può trattare su giustizia?

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – "Ieri sono intervenuto in assemblea, dove con Conte tutti insieme abbiamo fatto il punto sulla situazione politica. Ho detto con chiarezza che non possiamo permetterci di perdere credibilità, bisogna rinnovarsi con basi solide. Giuseppe è la persona migliore per guidare questa fase, in questo momento dobbiamo dargli pieno sostegno, ha sempre dimostrato equilibrio e senso di realtà e terrà alti i nostri valori.

Chi meglio di lui, dopo che l’abbiamo espresso per tre anni a capo del governo ed ha condotto il Paese fuori dall’emergenza e scritto una nuova pagina dell’Unione Europea con il Recovery Fund, per difendere le nostre battaglie". Lo scrive su Facebook il deputato M5S, Michele Gubitosa.

"Sulla giustizia la nostra non è una posizione ideologica, ma una posizione giusta – prosegue – le stesse audizioni di ieri di Gratteri e del procuratore nazionale antimafia De Raho, hanno confermato le nostre preoccupazioni.

Non possiamo permettere sacche di impunità e che 150mila processi vadano in fumo in appello. Non dobbiamo avere paura di portare avanti le nostre ragioni, di tenere il punto su determinati temi, di prendere posizione, è il momento di affrontare questa fase con entusiasmo, con voglia di ripartire e senza divisioni. Questo ci chiedono i milioni di italiani che guardano a noi, di incidere, rappresentarli e far sentire la nostra voce senza subalternità nei confronti di nessuno", conclude.