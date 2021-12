M5S: Gubitosa, 'utilizzeremo due per mille per aiutare fasce deboli e progetti innovativi'

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – "Quando è partito il nuovo corso la cosa che abbiamo fatto è chiedere ai nostri iscritti se erano d'accordo ad autorizzare questa donazione che i cittadini fanno attraverso il due per mille e i nostri iscritti hanno detto di sì, se avessero detto no andava bene comunque, non è una vittoria perchè hanno detto sì e non sarebbe una sconfitta se avessero detto di no".

Lo ha affermato Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 stelle, ospite di Sky Tg 24.

"Hanno detto di sì, li utilizzeremo -ha assicurato- come abbiamo fatto sempre fatto con gli altri soldi: ridando i soldi ai cittadini, mettendoli nel circuito nazionale a sostegno delle fasce deboli e di progetti innovativi. Le garantisco che gran parte se non la totalità dei miei colleghi restituiscono il loro stipendio. Abbiamo avuto anche un passaggio da una piattaforma all'altra, magari qualcosa non si trova".