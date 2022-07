M5S: Lanzi, 'leggi volute da Italia viva non cambiano vita italiani'

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – "Trovo la replica di Rosato francamente inconsistente. In poche righe è riuscito a racchiudere i risultati conseguiti da Italia viva in questa legislatura. Non si tratta di leggi che hanno cambiato la vita agli italiani, ma il loro successo più grande è quello di aver fatto cadere il Governo guidato da Giuseppe Conte.

Un Governo che godeva della fiducia di oltre il 50% del Paese, come dicevano i sondaggi dell’epoca". Lo afferma il senatore M5S Gabriele Lanzi.

"Nel suo comunicato -aggiunge riferendosi sempre all'esponente di Iv- si fa riferimento al Family act. Bene, se non fosse che si tratta di una legge delega che ad oggi nulla ha cambiato rispetto al passato, essendo alcune delle misure ivi contenute già precedentemente in vigore e richiedendo le altre dei decreti legislativi attuativi.

Ci sarebbe da chiedersi se Rosato ne sia a conoscenza, visto che è solito dedicare gran parte della sua giornata ad attaccare il Movimento 5 Stelle. Una prassi diffusa tra molti degli esponenti di Italia viva che confezionano una media di due comunicati al giorno contro il M5S e contro il nostro presidente Giuseppe Conte. Non credo che i loro pochi elettori li abbiano eletti per questo".