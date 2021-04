M5S: Leone, 'non ho aderito a Italia più 2050, come dice Conte non servono correnti'

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – "Contrariamente a quanto riferito da qualche fonte parlamentare, non ho aderito al think thank 'Italia più 2050'. In merito la penso come Giuseppe Conte: non abbiamo bisogno di associazioni varie, il nostro impegno politico e culturale dobbiamo viverlo esclusivamente nel Movimento 5 Stelle".

Lo afferma la senatrice del Movimento 5 stelle Cinzia Leone.

"Rinnovarci e riorganizzarci -aggiunge- non significa cadere negli errori dei partiti tradizionali e quindi nel correntismo. Dobbiamo essere innovativi, coraggiosi e sempre aperti al confronto con tutti, non sclerotizzati in correnti interne che ricercano posizioni di potere e visibilità".