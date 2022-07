M5S: Licheri posta foto Taverna in relax, 'con Crimi mi hai insegnato tutto, da oggi più solo'

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – Gambe incrociate e piedi sul tavolo, lo sguardo fermo sullo schermo del cellulare. Il senatore Ettore Licheri posta una foto di Paola Taverna, accompagnandola con parole d'affetto dopo lo stop alla deroga dei due mandati, che manderà a casa un pezzo importante del M5S.

"Questa foto te l’ho scattata di nascosto – scrive Licheri -. Eri in un momento di relax sul lavoro e volevo conservare questa immagine solo per me. Invece la voglio postare perché tutti possano vedere quanto sei bella, autorevole e naturale in ogni momento. Tutto ciò che ho imparato Io devo a te. Lo devo a te ed al grandissimo Vito Crimi".

"Vito mi ha insegnato a leggere i fatti e tu a non subirli.

Vito mi ha insegnato la temperanza e tu a non temere lo scontro. E così io non ho mai avuto paura in questi anni. Perché sapevo che c’eravate voi due. Se è vero che la libertà è figlia del valore, voi da oggi sarete più liberi ed io un po’ più solo".