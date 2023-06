M5S: Manca (Pd), 'Bignami inaccettabile, destra passa da passerelle a insulti'

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - “La destra passa dalle passerelle con gli stivali nel fango agli insulti alle istituzioni. Oggi il viceministro alle infrastrutture Bignami non trova di meglio che attaccare la regione Emilia Romagna. È inaccettabile che mentre imprese e famiglie aspettano in...

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “La destra passa dalle passerelle con gli stivali nel fango agli insulti alle istituzioni. Oggi il viceministro alle infrastrutture Bignami non trova di meglio che attaccare la regione Emilia Romagna. È inaccettabile che mentre imprese e famiglie aspettano indennizzi e ristori per i danni dell’alluvione i rappresentanti del governo facciano irresponsabilmente i bulli sui social. Il governo al più presto deve nominare il commissario, che non può che essere secondo logica il presidente della Regione, e stanziare nuove risorse per l’Emilia Romagna”. Così il senatore Daniele Manca, capogruppo Pd in commissione Bilancio a Palazzo Madama.