M5S: Montaruli (Fdi), 'Grillo rincara? Da comico a Joker, ma vincono i bravi'

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “La foto pubblicata da Beppe grillo e’ peggio ancora delle parole pronunciate ieri, di per se gravi perché associare il passamontagna ai temi del lavoro riporta a stagioni di violenze e dolore che nessuno vuole più vivere, tranne chi non ha più argomentazioni. Grillo sta facendo una parabola da comico a Joker. Alla fine però vincono i bravi ed e’ per questo che gli italiani hanno abbandonato i cinquestelle". Così Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

"Per fortuna ci pensa Grillo a ricordare a tutti i fallimenti pentastellati, nei metodi rappresentati dal suo Garante e nei contenuti, di chi chiama a raccolta contro la precarietà, che lui stesso ha creato ammazzando il mercato del lavoro. Lavoro che è resuscitato solo grazie al Centrodestra come i dati inconfutabilmente dimostrano", conclude.