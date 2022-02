M5S: né Conte né Crimi, da Tribunale Napoli 'palla' ora passa a Grillo (2)**

(Adnkronos) – L'ordinanza del Tribunale di Napoli porta di fatto le lancette del M5S a un anno fa, quando su Rousseau venne sancita la fine della guida unica del Movimento e l’inizio di una governance collegiale. Dallo statuto del M5S, in seguito al voto di 9.499 iscritti alla piattaforma digitale, nel febbraio 2021 venne infatti stralciata la locuzione 'Capo politico' e sostituita con quella di 'Comitato direttivo', l'organismo che oggi dovrebbe essere votato online, con un voto indetto, appunto, dallo stesso Grillo.

Il nuovo Comitato direttivo -chiesto a gran voce da diversi big agli 'stati generali' del M5S, tra questi l'ormai ex Alessandro Di Battista- avrebbe dovuto essere composto da cinque personalità scelte dall’Assemblea degli iscritti al Movimento e restare in carica per tre anni.