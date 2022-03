M5S: oggi e domani assemblea per votazione nuovo statuto

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – Convocata dalle 8 alle 22 di oggi in prima convocazione e domani con gli stessi orari in seconda convocazione l'assemblea degli iscritti del Movimento 5 stelle per ripetere la votazione del 2 e 3 agosto scorsi sulle modifiche allo statuto e per approvare il nuovo statuto aggiornato con i cambiamenti richiesti dalla Commissione garanzia degli Statuti, per poter accedere ai contributi riconosciuti ai partiti tramite l'opzione del 2 per mille esercitata in sede di dichiarazione dei redditi.