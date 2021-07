M5S: Patuanelli, 'Comitato dei 7 si prenderà tutto tempo necessario, no rischio correnti'

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – "Cercheremo di essere brevi, il tempo necessario ce lo prenderemo tutto. Non do indicazione di tempi. Su tutto il resto siamo in totale silenzio stampa. Stiamo lavorando per trovare una soluzione". Così il ministro M5S per le Politiche Agricole Stefano Patuanelli durante un punto stampa a Pordenone, in merito al Comitato dei 7 che sta lavorando alla mediazione tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte.

"Il rischio delle correnti nel M5S non c'è, non c'è mai stato e non ci sarà mai", sottolinea Patuanelli.