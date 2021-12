Roma, 1 dic. (Adnkronos) – "Il reddito di cittadinanza non si modifica". Firmato Stefano Patuanelli. A pungere su Twitter è la Lega, che accompagna la dichiarazione del ministro e capo delegazione del M5S al governo con una vecchia foto di repertorio. Pronta la risposta -sempre via Twitter- dell'interessato, che bypassa i contenuti soffermandosi sullo scatto usato dai leghisti: "Ma non potevate prendere una foto recente? Ho perso 20 chili!", 'cinguetta' il pentastellato.