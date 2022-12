M5S, Pecoraro: per il Lazio utile un candidato come De Raho

Roma, 21 dic. (askanews) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde, suggerisce come scelta M5S alla Regione Lazio un candidato Ecodigital e simbolo di legalità. “Se parliamo di profili io ho suggerito già prima che scoppiasse il qatargate una sfida su ambiente e legalità con un candidato presidente come Gianfranco Amendola o un profilo come Federico Cafiero de Raho, già procuratore nazionale antimafia eletto in parlamento come indipendente”, dice in un video, ricordando anche come “il programma del M5S è sempre stato ecologista ed è il motivo per cui fin dalle regionali in Sicilia nel 2012 ho sostenuto molti loro candidati.

Conte ha dato un’impronta più eco-progressista e spero riesca a costruire una solida alleanza

con il gruppo verde europeo”.