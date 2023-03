M5S: pm, Grillo a Onorato 'ho attivato Di Maio e Toninelli vediamo cosa dicono'

Milano, 10 mar. (Adnkronos) - Beppe Grillo, fondatore del Movimento Cinquestelle indagato a Milano per traffico di influenze illecite secondo l'accusa avrebbe intascato 240mila euro tra il 2018 e il 2019 per la sua "mediazione illecita" a favore della società Moby di Vincenzo O...

Milano, 10 mar. (Adnkronos) – Beppe Grillo, fondatore del Movimento Cinquestelle indagato a Milano per traffico di influenze illecite secondo l'accusa avrebbe intascato 240mila euro tra il 2018 e il 2019 per la sua "mediazione illecita" a favore della società Moby di Vincenzo Onorato, soldi che sarebbero stati 'mascherati' come corrispettivo di un accordo di partnership tra la società di navigazione e la Beppe Grillo srl per trasmettere messaggi redazionali sui canali social dell'ex comico. Una collaborazione che riguarda anche un comizio elettorale per il Movimento a Torre del Greco (Napoli) il 12 febbraio 2018 presenti lo stesso Grillo e l'ex ministro Luigi Di Maio.

Non solo: l'opera di "mediazione" viene fatta anche tra il 30 luglio e il 9 agosto del 2019 con la richiesta a Danilo Toninelli, all'epoca ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, e a Luigi Di Maio, allora vicepresidente del consiglio dei Ministri nonché ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, "di un loro intervento per ottenere l'immediato pagamento del corrispettivo dovuto dal Ministero dei trasporti alla società Compagnia Italiana di Navigazione Cin – controllata al 100% da Moby che effettua il servizio di collegamento marittimo con le isole italiane (Sicilia, Sardegna- Isole Tremiti) in regime di servizio pubblico con convenzione – per un importo pari a 62.000.000 di euro", come si legge nell'avviso di chiusura indagine che prelude al possibile processo per i due indagati. Per altri, invece, la procura ha stralciato chiedendo l'archiviazione.

Il 30 luglio 2019, dopo una serie di richieste di contatto urgente di Vincenzo Onorato a Grillo, l'armatore scrive: "Ti devo spiegare di persona: il ministero da gennaio non ci paga più la sovvenzione perché la struttura è di Grimaldi. lo sono senza soldi. Ci devono 62 milioni di euro mi stanno strozzando! Toninelli non sa niente! Si fermano i collegamenti e la colpa sarà solo sua. Toninelli è circondato da Giuda. Questi soldi sono dovuti a me a partire da gennaio", ottenendo la risposta immediata di Grillo: "Vincenzo ho attivato Luigi e Toninelli vediamo cosa dicono". In effetti pochi giorni dopo il pagamento ci sarebbe stato e Onorato scrive a Grillo: "Caro comandante grazie di cuore senza di te saremmo nella m… Tony è una brava persona la struttura e i dirigenti gli remano contro…" e il 9 agosto l'armatore scrive "hanno pagato grazie".