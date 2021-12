M5S: prima riunione comitato diritti, 'investiti di grande responsabilità'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – "Oggi si è tenuta la prima riunione dei Comitati Politici istituiti attraverso la proposta del presidente Conte, e messa poi in votazione per i nostri iscritti. Come componenti del comitato per le Politiche di Genere e i Diritti Civili ci sentiamo investiti di una grande responsabilità, essendo questi temi di estrema delicatezza e trasversali ad ogni ambito della società".

Così in una nota i componenti del comitato per le Politiche di Genere e i Diritti Civili del M5S, Alessandra Maiorino, Alberto Airola, Giorgio Fede, Cinzia Leone e Maria Edera Spadoni.

"La riunione tenutasi già questa mattina testimonia della nostra ferma volontà di metterci subito al lavoro per dare attuazione alla Carta dei Valori e dei Principi, laddove afferma che ogni azione politica del M5S sarà improntata al rispetto della dignità della persona, e invitiamo sin d'ora i cittadini e le cittadine a dare il proprio contributo attraverso l'invio di proposte o iniziative.

Presto metteremo a disposizione un indirizzo mail per consentire un contatto rapido e diretto, come è nella natura del Movimento 5 Stelle”.