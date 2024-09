M5s: Raggi, 'lotte potere non mi interessano, non voglio prendere guida di nessun partito'

M5s: Raggi, 'lotte potere non mi interessano, non voglio prendere guida ...

M5s: Raggi, 'lotte potere non mi interessano, non voglio prendere guida ...

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Le lotte di potere non mi interessano. Non voglio prendere la guida di nessun partito né partecipare a congiure di palazzo. Quindi stiano tutti tranquilli". Così su Facebook Virginia Raggi, ex sindaca di Roma e membro del comitato di garanzia del ...