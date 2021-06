Roma, 7 giu (Adnkronos) – Cosa farà Conte con il M5s? "E uno dei temi che mi interessa meno in assoluto, se ha futuro o no come leader politico, se lo voteranno. Conte ha fatto una grande operazione di immagine sulla sua persona, ha una base forte di like".

Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira.