M5S: Renzi, 'Conte vs Cingolani, ha dovuto mettere bandierina su ministro'

Roma, 3 set. (Adnkronos) – “Fate zoom e non clic. Abbiate il coraggio delle idee e studiate : da questo palco il ministro Cingolani ha fatto alcune considerazioni importanti. Nelle sue slide era scritto che alcuni degli obiettivi per la transizione ecologica sono quelli di ridurre alcune sostanze dannose per l’ambiente: di fronte a questi temi la politica non ha approfondito ma hanno fatto una dura presa di posizione".

Lo ha detto il leader di IV Matteo Renzi chiudendo la terza edizione della scuola di formazione politica 'Meritare l’Europa', a Ponte di Legno.

"Conte si è scagliato contro Cingolani: ha dovuto mettere la bandierina su un ministro. Forse perché diceva cose serie in cui non si riconosceva dal palco della scuola di Italia Viva. Abbiate voglia di sapere, imparare è necessario. In politica il vero lusso non è l’auto blu o l’aereo di stato, usato peraltro in modo selvaggio, ma la qualità delle relazioni umane.

La capacità di imparare: non siate mai superficiali nell’approccio con gli altri”.