M5S: Ricciardi, 'Grillo non decide su 5 Stelle, ci aspettavamo contributo diverso'**

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Grillo sbaglia. Da una persona che, con le sue idee mirabolanti, ha fatto nascere il Movimento ci si aspetterebbe un contributo diverso". Così Riccardo Ricciardi, Vicepresidente M5S in alcuni passaggi dell’intervista rilasciata all’Huffington Post.

"Io sono attivo nel Movimento da 7 anni e, pur essendo grato a Grillo, come tutti, per averlo fondato, da quando sono parlamentare in carica l'ho visto molto attivo solo quando si trattava di sostenere Draghi, quando voleva farci votare la prima versione della riforma Cartabia che, grazie a Conte, siamo riusciti a far cambiare, quando non voleva che si criticassero le operazioni che stava facendo Luigi Di Maio. Che, guarda caso, dopo tre giorni è uscito dal Movimento e ha fondato un nuovo partito".

"Le risposte alle questioni che pone Grillo, come il simbolo e il doppio mandato, arriveranno nell'assemblea costituente. Non sarà certamente lui a decidere. Non sarà, in realtà, nessun altro singolo, ma la base, con dei quesiti peraltro, non scelti dal capo politico, ma elaborati dalla comunità. Sarà quest'ultima a decidere cosa votare e come”.