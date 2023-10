M5S: Ricciardi, 'per Conte 'campo largo' fa venire orticaria? Ha ragione'

M5S: Ricciardi, 'per Conte 'campo largo' fa venire orticaria? ...

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Giuseppe Conte assente dalla manifestazione della Cgil di sabato scorso? “Era a Foggia per un appuntamento fissato da tempo, c’eravamo io e Vittorio Baldino però. C’era una delegazione politica del M5S, che se non fosse voluto andare non sarebbe st...