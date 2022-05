M5S: rivolta in chat interne, 'Giarrusso chiedeva a fuoriusciti di lasciare, sia coerente'**

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – E' rivolta nelle chat romane e in quelle dei consiglieri M5S siciliani contro Dino Giarrusso, l'ex iena diventato europarlamentare con i voti dei 5 Stelle e ora pronto all'addio e alla fondazione di un Movimento tutto suo, come annunciato in tv.

A poche ore dalla notizia, arrivata a sorpresa anche a Bruxelles, rimbalzano sulle chat interne -visionate dall'Adnkronos- vecchi post in cui Giarrusso chiedeva a fuoriusciti -gli stessi ai quali oggi si rivolge per la nascita di un Movimento nuovo- di lasciare la poltrona, accusandoli di essere dei "voltagabbana" e invitandoli con forza a dimettersi restando "coerenti con i valori del Movimento".

Nel mirino di Giarrusso sono finiti anche eurodeputati, uno fra tutti Ignazio Corrao.

Così ora nelle chat interne rimbalzano i suoi vecchi post, accompagnati da commenti al vetriolo, tra i tanti quelli che esaltano l'addio, perché trattasi di "un traditore in meno" per i 5 Stelle, l'accusa che accompagna la notizia in diverse chat. Tace invece la chat degli eletti a Bruxelles, dove Giarrusso è tuttora presente: l'eurodeputato non ha ancora lasciato il gruppo Whatsapp.