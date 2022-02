Roma, 7 feb. (Adnkronos) – "Oltre che maldestro sfortunato. Lo avevano avvertito in tanti che non ci si nomina da soli presidenti di un partito, pur in fase di liquidazione. Attendendo prossime puntate mentre i grillini giocano al loro Risiko interno noi lavoriamo su inflazione, scuola e caro energia #Conte".

Così Ettore Rosato, presidente Iv, su twitter.