Roma, 1 lug (Adnkronos) – Conte e Grillo "secondo me hanno torto tutti e due. In un momento drammatico come questo, dopo un anno e mezzo di paura, disoccupazione, coprifuoco, 130mila morti, gli italiani hanno voglia delle beghe politiche di Grillo e Conte? Se vogliono litigare li invito a farsi da parte e a lasciarci lavorare".

Lo ha detto Matteo Salvini a Diritto e Rovescio, su Retequattro.