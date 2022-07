M5s, senatore Airola: “Usciamo dal governo, le fragole sono marce”

L'incontro tra Draghi e Conte è confermato. Il senatore grillino Alberto Airola ha commentato con un post su Facebook.

Il Movimento 5 stelle è in fibrillazione, mentre l’incontro previsto tra Giuseppe Conte e Mario Draghi è stato confermato. Il senatore grillino Alberto Airola ha commentato con un post su Facebook.

L’incontro tra Draghi e Conte

Nella giornata di oggi, 1 luglio, Giuseppe Conte incontrerà Mario Draghi.

A farlo sapere il leader del Movimento 5 Stelle ad Agorà, in onda su Rai3. L’incontro, che è stato confermato all’agenzia di stampa Ansa da altre fonti parlamentari, servirà per arrivare ad un chiarimento dopo la presunta telefonata in cui il premier ha chiesto metaforicamente a Beppe Grillo la testa di Conte. Una telefonata che è stata smentita da entrambi. Il presidente del Consiglio ha voluto far sapere che il suo governo sarà l’ultimo della legislatura e che non esiste una maggioranza senza il M5s.

Il post di Airola

“Dopo i recenti fatti, primo tra tutti il comportamento ambiguo del premier Draghi sulle proprie dichiarazioni in merito a Giuseppe Conte, la frustrazione e l’insofferenza del nostri elettori per un governo che smantella sistematicamente i nostri obiettivi politici, nel mio ruolo di portavoce, non posso che manifestare pubblicamente la mia vicinanza e il mio sostegno a Giuseppe Conte ma nel contempo rappresentare con forza l’istanza d’uscita da questo governo, voluta fortemente dal nostro Popolo.

Le fragole sono marce” ha scritto il senatore grillino Alberto Airola su Facebook.