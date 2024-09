M5s: Silvestri, 'i due mandati? Regola fatta con inesperienza, va modificata'

Roma, 10 set. (Adnkronos) - “Concentrarci solo sulla regola dei due mandati vuol dire non guardare a un problema oggettivo, che è quello della selezione della classe dirigente. Quindici anni fa il Movimento non aveva esperienza e ha fatto delle regole, ora ci sono dei risultati che dobb...

Roma, 10 set. (Adnkronos) – “Concentrarci solo sulla regola dei due mandati vuol dire non guardare a un problema oggettivo, che è quello della selezione della classe dirigente. Quindici anni fa il Movimento non aveva esperienza e ha fatto delle regole, ora ci sono dei risultati che dobbiamo valutare: teniamo i principi buoni ma modifichiamo le evidenti questioni che vanno affrontate, come la perdita dei parlamentari, perché la rappresentanza è una cosa seria e va mantenuta”. Lo ha dichiarato Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera, oggi a “L’Attimo Fuggente”.