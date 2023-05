M5S: Silvestri-Patuanelli, 'solidarietà a Conte, ha salvato Italia'

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - “Esprimiamo la nostra totale solidarietà al Presidente Conte, aggredito da un no vax a Massa. Grazie al Presidente Conte l’Italia ha mobilitato risorse economiche, sociali e culturali essenziali per rispondere ad una catastrofe senza precedenti e permess...

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Esprimiamo la nostra totale solidarietà al Presidente Conte, aggredito da un no vax a Massa. Grazie al Presidente Conte l’Italia ha mobilitato risorse economiche, sociali e culturali essenziali per rispondere ad una catastrofe senza precedenti e permesso che gli sforzi del nostro Paese fossero riconosciuti a livello mondiale. Gli italiani sanno che ha sempre agito con grande senso di responsabilità e che grazie al suo operato sono state salvate milioni di vite”. Così in una nota Francesco Silvestri e Stefano Patuanelli, capigruppo M5S di Camera e Senato.