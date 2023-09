M5S: Silvestri, 'Pd? Parliamo di contenuti, non di alleanze'

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Dobbiamo parlare di contenuti e non di alleanze che sanno di meri cartelli elettorali. Noi vogliamo creare un'alternativa chiara a queste destre e per farlo non serve parlare di quali simboli sono vicini su una scheda, ma delle battaglie che condividono". ...

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "Dobbiamo parlare di contenuti e non di alleanze che sanno di meri cartelli elettorali. Noi vogliamo creare un'alternativa chiara a queste destre e per farlo non serve parlare di quali simboli sono vicini su una scheda, ma delle battaglie che condividono". Così, in un'intervista a Qn, Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera del M5s.

"In politica a fare la differenza non sono le buone intenzioni, ma i fatti. È su questo che misuriamo la possibilità di lavorare con altre forze che sono all'opposizione del governo Meloni".

"Dietro l'approccio del M5S non ci sono calcoli elettorali, ma la precisa volontà di dar vita a un programma che sia tenuto insieme da una visione politica condivisa. Il collante delle forze progressiste non può essere quello di prendere qualche voto in più, ma di vincere le elezioni per attuare quei cambiamenti di cui i cittadini e il nostro Paese hanno estremo bisogno. Su questo non possono esserci compromessi al ribasso".