M5S: sindaco Cortina, 'presenza Conte? Un piacere - di scorte non ne ho viste'

Roma, 9 gen.

(Adnkronos) – "Quest'anno siamo stati al centro della politica visti tutti i ministri che sono stati qui da noi durante le feste”. A dirlo, ospite di 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1, è il sindaco di Cortina d'Ampezzo Gianluca Lorenzi. Come giudica le polemiche che hanno seguito la presenza di Giuseppe Conte nella sua cittadina? “Come sindaco a me fa piacere che chiunque venga a Cortina”.

A chi gli domanda se crede possibile che il leader 5S abbia pagato, come viene scritto, quasi 2500 euro per la sua camera, “non so i prezzi del suo hotel – replica il primo cittadino – ma per una realtà a cinque stelle i prezzi sono elevati.

Quella cifra mi sembra eccessiva, ma 1000 euro o poco di più è una cifra che ci sta visti i servizi che offrono questi hotel”. Ha notato se tutti questi politici avevano le scorte? “Quando li ho incontrati io di scorte ne ho viste ben poco – ha detto Lorenzi – o erano mimetizzate oppure erano cortesi e non si sono viste più di tanto”.