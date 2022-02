Il Tribunale di Napoli sospende le due delibere con cui il M5S ha modificato il suo statuto e scelto Giuseppe Conte come presidente dei pentastellati.

Nuovi problemi per il Movimento 5 Stelle. Stando a quanto reso noto dall’Adnkronos, il Tribunale di Napoli ha sospeso le due delibere con cui, il 3 e 5 agosto 2021, il M5S ha modificato il suo statuto e scelto Giuseppe Conte come proprio presidente.

Rischiano così di aggravarsi le tensioni interne al Movimento.

I due provvedimento sono sono stati sospesi in via cautelare per la sussistenza di “gravi vizi nel processo decisionale”. Rientra, in primis, l’esclusione dalla votazione di oltre un terzo degli iscritti e il conseguente mancato raggiungimento del quorum, nell’ambito del processo intentato da un gruppo di attivisti del Movimento, difesi dall’avvocato Lorenzo Borrè. Tra i militanti: Steven Hutchinson, Renato Delle Donne e Liliana Coppola, i quali hanno presentato il ricorso.

Centinaia di attivisti li hanno supportati e hanno contribuito al pagamento delle spese legali.