M5S: Spadafora, 'non se sarà un congresso ma serve momento di chiarimento'

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – Quella del Quirinale "è stata una settimana che ha svelato la fragilità di tutto sistema politico e anche dei 5 Stelle. Io credo che Luigi Di Maio abbia fatto gesto di aiuto proprio al dibattito interno: lui si è dimesso e ha cercato di dire 'favoriamo confronto'.

Non mi meraviglia, non è la prima volta che fa un passo indietro per il bene delle comunità M5S". Così Vincenzo Spadafora a In mezz'ora in Più.

"Se oggi noi vogliamo fare una sorta di congresso – non ho capito le modalità e le capiremo da Conte nei prossimi giorni-, non so se sarà un congresso o un'altra cosa ma di certo avremo bisogno di un momento di chiarimento. Ma non deve essere una occasione per cercare un capro espiatorio e coprire un momento di debolezza".