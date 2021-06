M5S: Spadafora, 'secondo tempo inizia in salita, serviranno umiltà e passione da tutti'

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – "Finalmente una buona notizia: il 'secondo tempo' del M5S -atteso da così tanto tempo- sembra essere ormai alle porte. La fine del primo tempo, però, ha lasciato attorno a noi molte macerie: un conflitto di fatto irrisolto con la piattaforma Rousseau, uno scontento generale degli attivisti, un gruppo parlamentare sempre più disorientato, i territori e i portavoce locali abbandonati a loro stessi.

E il consenso del M5S in vistoso calo". Lo scrive in un post su Facebook Vincenzo Spadafora, deputato M5S ed ex ministro.

"La nuova fase -avverte- parte in salita; solo con il contributo di tutti, con umiltà e passione, sarà possibile rilanciare davvero il M5S e offrire ai nostri elettori le soluzioni che aspettano, le prospettive che meritano, dei buoni motivi per continuare a votarci. È ciò per cui lavorerò anche io, aiutando a fare squadra: i successi in politica sono sempre frutto di un lavoro collettivo.

Continuiamo a tifare e a impegnarci per il Movimento!".