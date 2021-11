M5S: Taverna, 'buon lavoro a Castellone, chi inventa divisioni rimarrà deluso'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – "Un grandissimo in bocca al lupo e auguri di buon lavoro a Mariolina Castellone. La conosco bene e so che saprà mettere in campo tutte le sue capacità per svolgere un ruolo importante e di grande responsabilità come quello di capogruppo al Senato.

Un grazie di cuore anche a Ettore Licheri per il grandissimo lavoro e per la dedizione con cui ha svolto il suo incarico. Il M5S, alle chiacchiere risponde sempre con i fatti. Chi inventa divisioni rimarrà deluso perché siamo uniti e determinati a rilanciare la nostra azione politica con il Presidente Giuseppe Conte". Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Senato Paola Taverna.