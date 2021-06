M5S: tiene accordo Grillo-Conte, atteso annuncio garante ai gruppi

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – Tiene l'accordo sullo statuto del M5S e sulla rifondazione del Movimento. Dopo giorni di 'maretta', tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte sembra tornato il sereno. La telefonata chiarificatrice di ieri, poi altri contatti in giornata, mentre c'è chi non esclude un incontro tra i due a Roma, che al momento non trova conferme.

Intanto fonti beninformate spiegano all'Adnkronos che Grillo, alle 17 atteso dai deputati a Montecitorio e poi al Senato, darà l'annuncio dell'intesa raggiunta sul 'restyling' del Movimento che lui stesso, nel febbraio scorso, ha affidato all'ex premier.