M5s, Todde: costituente per valorizzare la nostra classe dirigente

Roma, 3 ott. (askanews) – “È bello vedere le proposte e la qualità dei documenti che sono stati proposti. E’ un modo per ripensare a noi come forza politica a come ci vogliamo strutturare, quali sono le nostre priorità e per valorizzare una classe dirigente che le regole attuali non consentono di utilizzare appieno nei territori per esempio”. Così Alessandra Todde, presidente della regione Sardegna ha risposto a proposito della costituente M5s.

“È un modo per confrontarci e come sempre accade nei congressi ci sono istanze diverse, vedremo quali saranno maggiormente supportare”, ha concluso.