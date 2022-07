M5S: Tremonti, 'avvento della comica in politica colpa del Governo Monti voluto da Napolitano'

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – Nel 2011, dopo la caduta del Governo di Silvio Berlusconi "avremmo dovuto votare", ma "c'è stata la chiamata dello straniero, Monti. Non si va a votare, arriva Monti e arriva anche Grillo. L'avvento della comica nella politica è il prodotto della follia politica che è stata fatta dal signor Napolitano.

Se tu hai capo del Governo uno che non è eletto proprio perchè non è eletto magari a chi non va a votare viene qualche dubbio che c'è qualcosa che non va nel sistema elettorale". Lo ha affermato Giulio Tremonti, presentando il libro 'Le tre profezie' nell'ambito della manifestazione 'Piazza Italia' organizzata dal deputato di Fdi e vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli.