M5S: vertice Conte-eletti siciliani per scelta nome primarie, in pole Sunseri e Di Paola

Roma, 30 giu. (Adnkronos) – Il leader del M5S, Giuseppe Conte, sta tenendo un vertice via Zoom con gli eletti M5S in Sicilia per sciogliere il nodo del candidato grillino alle primarie, dopo il passo indietro di Giancarlo Cancelleri. I nomi in pole, riferiscono fonti interne, sono quelli delll'attuale capogruppo in Regione Nuccio Di Paola, del consigliere Luigi Sunseri e della senatrice Barbara Floridia.

Al termine della riunione dovrebbe venir fuori il nome dei 5 Stelle per la corsa alle primarie del fronte progressista per la scelta del governatore. E' oggi il termine ultimo per la presentazione delle candidature.