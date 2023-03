M5S: Vincenzo Onorato 'accuse infondate, con Grillo amicizia di vecchia data'**

Milano, 10 mar. (Adnkronos) - "Ancora una volta, non possiamo fare altro che ribadire che i rapporti tra Vincenzo Onorato e Beppe Grillo sono regolati da un'amicizia ultra-quarantennale e che tutto ciò che viene contestato trova riferimento in questo rapporto. Siamo in grado di dimo...

Milano, 10 mar. (Adnkronos) – "Ancora una volta, non possiamo fare altro che ribadire che i rapporti tra Vincenzo Onorato e Beppe Grillo sono regolati da un'amicizia ultra-quarantennale e che tutto ciò che viene contestato trova riferimento in questo rapporto. Siamo in grado di dimostrare l'infondatezza di ogni ipotesi di accordo di natura illecita e lo faremo, nel rispetto di chi ha condotto le indagini, nelle giuste sedi". E' affidata al legale, l'avvocato Pasquale Pantano, la reazione di Vincenzo Onorato, fondatore di Moby, indagato a Milano, insieme a Grillo, per traffico di influenze illecite. Oggi nei loro confronti i magistrati hanno chiuso le indagini, in vista di un possibile processo.

Al centro dell'inchiesta ci sono una serie di contratti pubblicitari sottoscritti nel 2018-2019 dalla compagnia marittima. Per l'accusa la società di Grillo avrebbe percepito soldi – complessivamente 240 mila euro – per 'favorire' la società di navigazione, ma tale "mediazione illecita" sarebbe stata nascosta da un finto 'accordo di partnership' "avente a oggetto la diffusione su canali virtuali di 'contenuti redazionali' per il marchio Moby".