"Ma ce la fa la gente": Sebastian Scandurra (@instasebagram sui social) fa finta di parlare al telefono quando si accorge di essere seguito

Purtroppo se ne sentono molte di storie di molestie e pedinamenti in strada: anche al truccatore Sebastian è successo, e per evitare che la situazione peggiorasse ha finto di essere al telefono e ha fatto un video. Anche in questo caso le accuse non tardano ad arrivare, tra chi dice che si sia inventato tutto per fare visualizzazione e chi ipotizza che se fosse stato bello non avrebbe fatto così