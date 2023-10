M&A, cresce il ruolo delle investigazioni aziendali

Milano, 20 ott. (askanews) – All’Hotel Principe di Savoia è andato in scena il forum 2023 di Mergermarket. Focus sui deal e sulle fusioni delle aziende europee e non. Protagonista dell’evento anche 36Brains, startup specializzata nelle investigazioni aziendali con l’uso di tecnologie avanzate. Una delle relatrici dell’evento di Milano è stata la co-fondatrice e CEO Marianna Vintiadis:

“Questa è una startup che ha una componente tecnologica che lavora tipicamente con investitori per ricercare informazioni a loro utili prima di prendere una decisione. Sono informazioni che tipicamente non si trovano sulla carta, quindi non guardiamo il camerale, ma se c’è un timore di un danno ambientale – per esempio – siamo quelli che vanno a toccare con mano per cercare di capire come un’azienda si è comportata nel passato. Alle imprese verrà chiesto di controllare i diritti dei lavoratori, la provenienza delle estrazioni delle risorse minerarie e tante altre forme di tutela non solo del personale di un’azienda ma anche di tutti quelli che lavorano con essa.

Molta della nostra attività e del rischio che incorrono le imprese, alla luce delle nuove normative che vengono proposte, è che tante delle cose che vengono richieste sono anche molto difficili da controllare”.

Con il mercato asiatico in forte crescita, il cambiamento all’interno del mondo aziendale sta diventando sempre più importante e cresce la necessità di investigazioni aziendali accurate.